Politia Orasului Siret a primit spre aplicare, in cursul zilei de joi, mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti fata de un tanar de 23 de ani, din orasul Siret, condamnat la 1 an, 2 luni si 20 de zile de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de "refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice". Tanarul ce nu figura urmarit, a fost identificat de politisti pe raza localitatii de domiciliu, fiind retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani.