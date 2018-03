Mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, puse in aplicare de politistii din Vicovu de Sus

Mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, puse in aplicare de politisti. Marti dimineata, Politia Orasului Vicovu de Sus a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti fata de un barbat de 36 de ani, din comuna Straja, condamnat la trei ani si doua luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere". Tot marti, politistii din Vicovu de Sus au primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti fata de un barbat de 43 de ani, din comuna Brodina, condamnat la un an si opt luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului". Cei doi barbati au fost identificati de politisti, fiind retinuti, escortati si incarcerati in Penitenciarul Botosani.