Manifestari ample cu ocazia implinirii a 630 de ani de atestare documentara a orasului Suceava

Suceava va fi in haine de sarbatoare, la finele saptamanii. Primaria Suceava pregatit manifestari ample pentru a sarbatori cum se cuvine 630 de ani de atestare documentara a orasului. Evenimentele vor debuta sambata, 10 februarie, ora 11.00, cand in curtea interioara a Cetatii de Scaun a Sucevei va avea loc deschiderea oficiala a manifestarii. De la ora 12.00, in Capela Cetatii se va oficia o slujba de pomenire. La ora 14:00 se va semna un protocol de infratire intre municipiul Suceava si municipiul Soroca din Republica Moldova, iar de la ora 14:30 vor fi inmanate nu mai putin de 300 de medalii aniversare personalitatilor si invitatilor.

De la ora 17:00, in centrul Sucevei va avea loc concertul Trupei 9, de la ora 18:10 al trupei Unison Band, iar de la ora 19:00, al trupei Carla’s Dreams. Seara se va incheia cu un foc de artificii. Duminica, 11 februarie, de la ora 14:00, sucevenii se vor putea bucura de un concert extraordinar de muzica simfonica – Capodopere ale Muzicii Romanesti si Arii Internationale, sustinut de Asociatia Culturala Pro Enescu, iar de la ora 16:00, Ansamblul Ciprian Porumbescu va sustine un spectacol extraordinar de muzica populara.

Manifestarile se vor incheia la ora 19:00, la Teatrul Municipal Matei Visniec Suceava, unde actori ai Ateneului din Iasi vor juca Povestea Unirii, in regia lui Ovidiu Lazar.