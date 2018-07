Manifestari de marca, in anul Centenarului, langa fosta granita romano austriaca de la Cornu Luncii VIDEO

Sute de oameni au petrecut duminica, 8 iulie, la Festivalul Produselor Traditionale de aici. Terenul de sport din localitate a fost acoperit de o cupola de umbrele in culorile tricolorului. VEZI IMAGINI!

Sute de oameni s-au strans duminica, 8 iulie, in curtea scolii din Cornu Luncii dar si pe noul teren de sport pentru a participa la a patra editie a Festivalului Produselor Traditionale. Manifestarea din acest an a stat sub semnul Centenarului iar locatia in care s-a desfasurat nu a fost deloc una intamplatoare, pe aici trecand in urma cu 100 de ani granita romano-austriaca, cea care despartea frate de frate. Festivalul Produselor Traditionale din acest an a fost unul de marca, adunand oameni simpli, turisti, oficialitati dar si arstisti de valoare. Pe terenul de sport a fost amplasata expozitia cu produse traditionale, terenul fiind acoperit cu o cupola de umbrele in culorile tricolorului. Oamenii s-a prins in hore, au cantat, au servit produse traditionale, au asistat la un spectacol artistic de calitate si si-au aplaudat la scena deschisa valorile, fiind inmanate, de catre primarul Gheorghe Fron, 7 diplome de cetatean de onoare. Nici macar ploaia nu a putut opri entuziasmul localnicilor. Daca gospodinele au intins pe mese placinte, prajituri si traditionala alivanca, intr-un colt a fost amenajata o stana traditionala, unde cazanele erau in clocot si unde se prepara si un berbecut la protap. Ciobanii ne-au vorbit despre bunatatile preparate de ei la stana iar apoi i-au servit cu bunatati pe petrecareti (vezi declaratie video). Maestru de ceremonii a fost chiar primarul Gheorghe Fron, cel care stie cum sa isi promoveze localitatea, traditiile mostenite din stramosi dar si valorile locale (vezi declaratie video). Acesta a fost apreciat de subsecretarul de stat din Ministerul Dezvoltarii Regionale, suceveanul Cristian Sologon, care a explicat ca primarul din Cornu Luncii se zbate pentru a aduce fonduri in localitate si ca are la activ 70 de proiecte de investitii.



Militari de cariera, cetateni de onoare ai comunei Cornu Luncii



Pentru ca este anul Centenarului, Gheorghe Fron a inmanat 6 diplome de cetateni de onoare pentru militari cu o cariera de anvergura si care provin din Cornu Luncii, mentionand ca localitatea are in total 40 de colonei cetateni de onoare, precum si doi generali. Au fost facuti cetateani de oanoare ai comunei Cornu Luncii: lt.col.ing. Ioan Pohoata, lt.col. Costel Avram, col.rez. Maricel Ursulescu, comandor rez. Dumitru Cajvan, col.rez.dr. Vasile Scutaru si col.rez. Ionel Viorel Chiriac dar si profesoara Albumita Chiriac. Gheorghe Fron ne-a declarat ca vrea sa promoveze cultura populara astfel incat noile generatii sa poata duce mai departe traditiile din mosi stramosi.

Printre artistii care au urcat pe scena festivalului de la Cornu Lunciii se numara: Grigore Gherman, Alexandru Bradatanu, dar si ansambluri artistice precum Mugurasii din Cornu Luncii si Stefan Voda din Basarabia, cel care a impresionat audienta cu ocazia comemorarii Zilei Eroilor de la Paiseni.