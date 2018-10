Marginea. Sofer fara permis, blocat de politisti dupa o urmarire in trafic

Autoturismul condus de barbat este radiat din circulatie din anul 2005.

Urmarire in trafic pe raza localitatii Marginea. Joi, in jurul orei 16.00, in timp ce actiona pe DN 17A, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a observat un autoturism al carui conducator auto, la vederea echipajului de politie a marit viteza de deplasare. S-a procedat la urmarirea acestuia, cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei de politie in functiune, insa barbatul de la volan si-a continuat deplasarea pe DN 2E si mai apoi pe strada Stefan cel Mare din comuna Marginea. Barbatul a fost blocat in trafic dupa circa doi kilometri. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 59 de ani, din comuna Marginea. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar numarul de inmatriculare nu figureaza ca fiind atribuit nici unui vehicul, autoturismul fiind radiat din circulatie din anul 2005, aspect recunoscut si de conducatorul auto.Barbatul de 59 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Intrucat autoturismul nu era asigurat civil in caz de daune produse tertilor prin accidente de circulatie si nu avea inspectie tehnica periodica (ITP) valabila, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum total de 2.305 lei, luandu-se si masura complementara de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare, fara drept de circulatie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.