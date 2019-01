Marginea.Pieton beat, accidentat de o masina

Un barbat de 54 de ani, din localitatea Marginea, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de un autoturism. Accidentul a avut loc pe raza comunei Marginea, joi seara. In timp ce conducea autoturismul, o localnica de 31 de ani a surprins si accidentat grav un pieton. Barbatul, care se deplasa pe sensul opus de mers, la un moment dat, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a patruns pe directia de deplasare a autoturismului fara sa se asigure. In urma accidentului pietonul a fost ranit si a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatoarea auto si de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru victima, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.