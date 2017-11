Maria Gavril, sotia preotului mort in teribilul accident de la Cornu Luncii, a fost externata din spital VIDEO

Medicii spun ca este un miracol faptul ca femeia a scapat cu viata, avand in vedere leziunile suferite. Ea nu va ramane cu sechele fizice.

Maria Gavril, sotia preotului Petru Gavril, mort in teribilul accident de la Cornu Luncii, a fost externata din spital, la inceputul acestei saptamani, dupa ce timp de 42 de zile a stat internata. Anuntul a fost facut miercuri de purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, Mihai Ardeleanu, care a spus ca femeia a plecat sanatoasa acasa la cei doi copii ramasi in viata in urma accidentului. Femeia nu a ramas cu sechele. Aceasta si copiii de 3, respectiv 8 ani, urmeaza in continuare consiliere psihilogica. Mihai Ardeleanu a spus ca este un miracol faptul ca preoteasa a scapat cu viata avand in vedere leziunile suferite dar ca medicii suceveni au facut tot ce le-a stat in putinta sa o ajute. In special eforturile chirurgilor, a spus Ardeleanu, sunt de apreciat, in conditiile in care ranita a fost dusa imediat in sala de operatie fara prea multe investigatii imagistice si ulterior nu a suferit complicatii majore si nici vreo infectie intraspitaliceasa ( vezi declaratie Mihai Ardeleanu). De remarcat ca si colegii preoti ai lui Petru Gavril, s-au rugat pentru sanatatea Mariei. Femeia isi va petrece Craciunul acasa, impreuna cu cei doi copii.



Soferul care a ucis 6 oameni era beat crita



Soferul care a intrat pe contrasens aiurea si a lovit in plin masina condusa de preotul Petru Gavril, in care se aflau doua familii, avea o alcoolemie uriasa, au aratat analizele efectuate ulterior de medicii legisti. Dupa efectuarea necropsiei, s-a stabilit ca in momentul producerii accidentului, vitezomanul, pe nume, Vasile Alexandru avea o alcoolemie de 2,30 mg/l alcool pur in sange. De altfel, localnicii declarau atunci ca barbatul obisnuia sa urce baut la volan. Sase oameni au murit in urma teribilului accident de la Cornu Luncii din ziua de Sfanta Parascheva, inclusiv soferul care a provocat carnagiul. Reamintim ca masina in care se afla preotul impreuna cu sotia, cei patru copii (de 3,6,8 si 10 ani), sora si cumnatul sau, a fost lovita in plin de un autoturism care a intrat pe contrasens, in depasire. Patru oameni au murit pe loc in urma impactului extrem de violent, o a cincea persoana, un copil de 6 ani, a decedat la Spitalul Falticeni ulterior iar alte 4 au fost grav ranite. La o saptamana de la ccident a murit si fetita de 10 ani, la Spitalul Judetean Suceava.Preotul Petru Gavril, 35 de ani, din satul Lamaseni, mergea cu familia si rudele in pelerinaj la moastele Sfintei Parascheva, la Iasi, pentru a se ruga dupa ce fiica sa de 6 ani avusese un vis straniu. La Cornu Luncii, soferul de 42 de ani a intrat aiurea pe contrasens, cu viteza de peste 130 de kilometri la ora, si a spulberat masina condusa de preot, care in final a plonjat in sant.