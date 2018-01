Maritei. Barbat gasit spanzurat in padure

Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.

Un barbat de 54 de ani din satul Maritei, comuna Darmanesti, s-a spanzurat in padurea de pe raza localitatii de domiciliu. Casa barbatului se afla chiar in apropierea padurei. Marti dupa-amiaza, un localnic l-a gasit pe barbat spanzurat de un copac din padure. Au fost anuntate rudele barbatului, care au sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii. Cadavrul nu prezenta urme de violenta. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.