Mark Oliver, fotograful celebritatilor, in premiera in Romania, la Suceava. Expozitie de exceptie VIDEO

O personalitate remarcabila in domeniu, Oliver Mark spune ca in spatele fiecarei fotografii se ascunde o poveste.

Artistul fotograf german Oliver Mark, cunoscut drept fotograful celebritatilor, a expus si a venit pentru prima data in Romania, la Suceava. Practic, orice vedeta sau celebritate care se respecta are o fotografie portret facuta de Oliver Mark. Acesta a donat Muzeului Bucovinei, locul unde este deschisa expozitia sa de fotografie pana la finele lunii noiembrie , una dintre lucrarile sale care il reprezinta pe pictorul Adrian Ghenie, originar din Cluj dar care traieste in Germania, cel mai bine vandut artist plastic roman al momentului. O personalitate remarcabila in domeniu, Oliver Mark spune ca in spatele fiecarei fotografii se ascunde o poveste si a acceptat sa vorbeasca despre cum a imortalizat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, astfel incat aceasta sa aiba in final o alura de pop star. „In momentul in care am decis sa fac o fotografie Angelei Merkel am discutat initial cu cei de la Biroul de presa si am intrebat daca pot sa vin sa vizualizez locatia sa vad unde se poate face aceasta fotografie ca sa ma pot pregati cum se cuvine. Am facut doua propuneri si una dintre ele era o fotografie cu parul in vant si seful de la biroul de presa a zis ca nu se poate pentru ca se va zbarli parul si atunci a zis sa facem in gradina dar nu era in regula pentru ca de la birou pana la gradina ar fi luat deplasarea cam 10 minute. A ramas sa facem fotografia intr-un foaier. Am mers pana acolo, ne-am uitat, era un tablou foarte mare a lui Franz Ackermann si am zis sa facem fotografia in fata tabloului astfel ca arta si politica se imbina intotdeauna. O saptamana mai tarziu am venit sa creez aceasta fotografie si atunci mi-am asezat asistentul in mijlocul tabloului pentru ca lumina sa cada foarte bine pentru ca Angela Merkel sa arate precum un pop star”,a explicat Oliver Mark.Artistul a vorbit apoi despre alte celebritati pe care le-a fotografiat de-a lungul timpului si despre faptul ca uneori acestea au avut ragaz doar de o singura fotografie, asa ca toate detaliile au trebuit studiate si stabilite din timp pentru ca in final fotografia respectiva sa fie de calitate si sa surprinda personalitatea subiectului. Alaturi de artist s-au aflat la conferinta de presa de joi directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, directorul Muzeului National din Lichtenstein, Rainer Vollkommer si presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. Fotograful va vizita in zilele urmatoare obiective turistice din Bucovina si chiar va face o sesiune de fotografie, in strada.



Povesti si emotii in imagini



Mark Oliver si-a descoperit pasiunea pentru fotografie la varsta de 8 ani, atunci cand a primit de la tatal sau cadou un aparat de fotografiat. Au urmat ani intregi de studiu in domeniu, ani in care a acumulat si experienta, astfel incat astazi este unul din cei mai bine cotati fotografi din lume. Mark Oliver ofera publicului povesti in imagini, sentimente, emotie si personalitate, lumini si umbre atent studiate si echilibrate. Recunoaste ca ii place in special fotografia alb negru si ca nu este un adept al revarsarii de culoare. La muzeul de Istorie Suceava acesta are expuse 64 de lucrari in diverse formate.Oliver Mark (nascut la 20 februarie 1963 in Gelsenkirchen) este un fotograf german cunoscut pentru portretele sale de figuri internationale. A lucrat in fotografie de moda, printre altele in Burda Fotostudios Offenburg.Din 1991 lucreaza ca fotograf independent, initial in Offenburg. Din anii 1990 a fotografiat personaje cunoscute, devenind faimos cu portretele lui Anthony Hopkins si Jerry Lewis, apoiAngela Merkel, Papa Benedict al XVI-lea,Joachim Gauck, dar si vedete precum Ben Kingsley,Cate Blanchett si Tom Hanks.In galeria personalitatilor fotografiate intra artisti si fotografi celebri, arhitecti, actori, coregrafi, manageri, politicieni, autori si publicisti, colectionari, oameni din cultura, vedete sportive, avocati, ambasadori, designeri, vedete TV, coregrafi, familii nobiliare, oameni de stiinta, cosmonauti, lideri religiosi etc.