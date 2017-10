Mark Oliver, fotograful celebritatilor, vine saptamana aceasta la Suceava

Este vorba despre un proiect expozitional propus de Muzeul Bucovinei si Muzeul National Liechtenstein.

Fotograful celebritatilor, Mark Oliver, vine la Suceava, intre 26 si 28 octombrie. Artistul fotograf german se va intalni pe 26 octombrie, incepand cu ora 17.30, la Muzeul de Istorie, cu publicul sucevean interesat de fotografie. Pana pe 30 noiembrie, la Muzeul de Istorie poate fi vizionata expozitia de fotografie Oliver Mark Celebritati. Este vorba despre un proiect expozitional propus de Muzeul Bucovinei si Muzeul National Liechtenstein. Ca urmare a acestei colaborari, intre 11 septembrie si 30 noiembrie 2017, la Muzeul de Istorie Suceava, in Sala de expozitii temporare POD, poate fi vizitata expozitia de fotografie Oliver Mark Celebritati. Aceasta expozitie reprezinta prima prezenta a celebrului fotograf in Romania, care va sta la Suceava pana pe 28 octombrie. Sunt expuse 64 de lucrari in diverse formate.Oliver Mark (nascut la 20 februarie 1963 in Gelsenkirchen) este un fotograf german cunoscut pentru portretele sale de figuri internationale. Si-a descoperit entuziasmul pentru fotografie la varsta de noua ani, cand a castigat primul premiu la un concurs de pictura, o excursie la Jocurile Olimpice de la Munchen.A lucrat in fotografie de moda, printre altele in Burda Fotostudios Offenburg.Din 1991 lucreaza ca fotograf independent, initial in Offenburg. Din anii 1990 a fotografiat personaje cunoscute, devenind faimos cu portretele lui Anthony Hopkins si Jerry Lewis, apoiAngela Merkel, Papa Benedict al XVI-lea,Joachim Gauck, dar si vedete precum Ben Kingsley,Cate Blanchett si Tom Hanks.In galeria personalitatilor fotografiate intra artisti si fotografi celebri, arhitecti, actori, coregrafi, manageri, politicieni, autori si publicisti, colectionari, oameni din cultura, vedete sportive, avocati, ambasadori, designeri, vedete TV, coregrafi, familii nobiliare, oameni de stiinta, cosmonauti, lideri religiosi etc.