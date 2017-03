Marsul pentru Viata in municipiul Suceava

Alianta Bucovina Pentru Viata(Asociatia ProVita Bucovina, APOR Suceava, Bucovina Profunda, Asociatia Sfantul Ioan cel Nou, Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni - Suceava, Asociatia Familia Ortodoxa Sf. Ioachim si Ana, ASCOR Suceava, Asociatia Culturala Sfantul Mitropolit Dosoftei, Fundatia Pentru Oameni, Fundatia IPAMIA, Asociatia Ucrainenilor Ortodocsi din Bucovina, Asociatia Kozaciok) organizeaza sambata, 25 martie, ora 15.00, Marsul pentru Viata, punct de intalnire Esplanada Casei de Cultura. Traseu: Esplanada Casei de Cultura - Prefectura - Palatul de Justitie - Primaria Suceava - Spitalul Judetean - Retur: acelasi traseu pana la Casa de Cultura. Final - Biserica Sfantul Dumitru. Anul acesta, in perioada 1-31 martie, in Suceava si in numeroase localitati din Romania si Republica Moldova, se desfasura Luna pentru Viata, avand ca punct culminant Marsul pentru Viata. Marsul pentru Viata este anul acesta la a VII-a editie nationala. Tema de anul acesta este "Ajuta mama si copilul! Ei depind de tine". Tema aduce pe agenda publica subiectul necesitatii sprijinirii femeilor aflate in criza de sarcina si continua descurajarea practicarii avortului. Aceasta practica, brutala si inumana, a devenit fenomen social grav si este un simptom al crizei morale profunde prin care trece societatea noastra. Date neoficiale arata ca in Romania se fac aproximativ 300 de avorturi pe zi, cumulandu-se peste 20 de milioane de avorturi din 1989 pana azi. La Suceava, Marsul pentru Viata se organizeaza de 8 ani. Au fost implicate numeroase asociatii si fundatii locale reunite in Alianta Bucovina pentru Viata si a avut multiple activitati conexe: conferinte, dezbateri, cursuri de informare prin licee, proiectii de filme documentare, emisiuni tv, campanii de pliante, articole in presa tiparita si pe internet, sesiuni de desene pe asfalt, sprijin material si consiliere gratuita femeilor in criza de sarcina. Anul trecut Marsul s-a desfasurat in peste 130 de localitati printre care Bucuresti, Cluj, Iasi, Oradea, Braila, Constanta, Timisoara, Focsani, Bacau, Chisinau, iar anul acesta se asteapta o crestere a numarului de localitati implicate.