Martisoare si flori, oferite de politistii suceveni FOTO

Martisoare si flori, oferite de politistii suceveni. In data de 01 martie, politistii de prevenire dar si politistii rutieri au derulat activitati interactive asociate venirii primaverii, scopul acestora fiind, in special responsabilizarea cetatenilor in vederea prevenirii situatiilor de risc victimal. Astfel, politistii au fost prezenti in prima zi a primaverii in unitatile de invatamant, purtand discutii cu elevii din ciclul primar si gimnazial si promovand recomandari cu caracter preventiv. Plecarile voluntare si disparitiile de minori, siguranta rutiera, pericolele internetului si retelelor de socializare, au fost cateva din temele de discutie si subiecte ale unor activitati concurs si actiuni interactive derulate cu elevii. La randul lor copiii au pregatit surprize politistilor oferindu-le martisoare lucrate manual si purtand mesaje de multumire si incurajare.De asemenea, politistii au desfasurat activitati de informare si responsabilizare in teren, zeci de soferi primind din partea agentilor si ofiterilor de politie nu amenzi, ci flori ca simbol al responsabilitatii si sigurantei rutiere. Alaturi de flori, soferii au primit recomandari preventive.In parcul central, politistii au oferit persoanelor varstnice martisoare si flori, insotite de ghidul sigurantei fizice si patrimoniale editat cu sprijinul ATOP Suceava. "Actiunile de informare dar si de sensibilizare derulate cu prilejul Zilei de 01 Marie au fost desfasurate in parteneriat de IPJ Suceava cu sprijinul Corpului National al Politistilor Suceava, reprezentat de domnul comisar sef de politie Marius Ciotau.Astfel de actiuni au rolul de a stabili o relatie de incredere intre comunitate si politisti si de a oferi acestora din urma posibilitatea promovarii unor recomandari preventive care sa ajunga la grupul tinta si sa genereze sentimentul de securitate publica", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.