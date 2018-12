Masina avariata de turturi, in municipiul Suceava

O femeie de 32 de ani, din municipiul Suceava, si-a gasit masina avariata de turturii cazuti de pe un bloc. Incidentul s-a petrecut pe strada Teodor Nicolita, din municipiul Suceava. Soferita si-a parcat duminca seara autoturismul marca BMW langa un bloc. Ulterior, in jurul orei 24.00, aceasta l-a gasit distrus. Autoturismul avea capota indoita, parbrizul fisurat, cupola infundata si haioanul cu geamul distruse in totalitate. Pe capota si langa autoturism femeia a gasit mai multe bucati de gheata. Pagubita a sunat la 112. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere.