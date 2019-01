Masina blindata cu tigari de contrabanda, depistata in P.T.F. Siret FOTO

Soferul s-a ales cu o amenda in valoare de 7.000 lei si a ramas si fara masina.

Masina blindata cu tigari de contrabanda, depistata de politistii de frontiera, Luni noapte, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean Valentyn T., in varsta de 32 de ani, conducand un autoturism marca Opel Vectra, inmatriculat in Bulgaria.

Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in mai multe spatii special amenajate in bara spate, rezervor, bancheta spate, schimbator viteze si in podeaua autoturismului, cantitatea totala de 3.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile in valoare de 4.500 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 7.000 lei.

Totodata, impotriva cetateanului ucrainean s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de 5 ani, iar autoturismul marca Opel in valoare de 7.000 lei a fost ridicat in vederea confiscarii deoarece avea locuri special amenajate pentru transportul tigarilor.