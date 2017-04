Masina de politie rasturnata in sant, la Dumbraveni, in timpul unei urmariri in trafic

Doi politisti au fost raniti si tranportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Soferul urmarit a scapat de politisti insa este acum cautat.

O masina de politie, radar neinscriptonat, s-a rasturnat, miercuri noapte, la Dumbraveni, in timpul unei urmariri. Politistii au pierdut controlul volanului intr-o curba iar masina a derapat si a ajuns in sant. Doi agenti de politie, Manolache Ionut si Gaspar Constantin, in timp ce efectuau actiuni de supraveghere a traficului rutier, pe DN 29, intre Suceava si Botosani, au observat o masina care gonea prin localitate. Au vrut sa opreasca autoturismul, numai ca soferul a apasat mai tare pedala de acceleratie. Cei doi politisti au pornit in urmarirea vehiculului dar, la un moment dat agentul de la volan a pierdut controlul masinii intr-o curba. Autospeciala de politie a intrat pe contrasens dupa care s-a rasturnat in sant. In urma accidentului, ambii politisti au fost raniti, ei fiind transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Cei doi au scapat cu leziuni usoare, au doar contuzii si nu au necesitat internarea. Politistii fac in continuare cercetari si vor viziona imaginile de pe aparatul radar pentru a identifica masina urmarita si pe soferul acesteia.