Masina distrusa de un incendiu la Cornu Luncii. Politistii il cauta pe proprietar FOTO

Masina distrusa de un incendiu pe raza localitatii Cornu Luncii, in noaptea de duminica spre luni. Proprietarul este cautat de politisti. Un sofer a vazut masina cuprinsa de flacari si a sunat la 112. Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului. La intersectia DN 2 cu DJ 209A, in localitatea Cornu Luncii, a fost gasit arzand autoturismul respectiv, aflat la circa trei metri de carosabil, pe partea dreapta pe directia Gura Humorului- Falticeni, nefiind identificat proprietarul autoturismul. La sosirea pompierilor, masina ardea in totalitate, fara sa existe pericol de propagare. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit, produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator. Din verificarile efectuate a rezultat ca autoturismul in cauza este marca VW Passat Variant, si apartine unui barbat de 56 de ani, din comuna Fratautii Noi. S-a luat legatura cu Politia Radauti in vederea identificarii persoanei respective si stabilirii imprejurarilor producerii evenimentului. Totodata s-au efectuat verificari la Spitalul Municipal Falticeni, rezultand ca nici o persoana nu s-a prezentat la aceasta unitate cu arsuri rezultate in urma vreunui incendiu. Prejudiciul creat in urma incendiului este de 3.500 lei.