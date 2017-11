Autoturismul a fost indisponibilizat pentru cercetari, barbatul de 47 de ani, detinator al vehiculului fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, ce va fi solutionat procedural.

Masina furata din strainatate, descoperita in RAR Suceava. I.P.J. Suceava a fost sesizat de catre Registrul Auto Roman(RAR) Suceava despre faptul ca, la aceasta unitate a fost prezentat pentru eliberarea cartii de identitate a vehiculului, un autoturism inmatriculat in strainatate, care figureaza ca fiind sustras. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, marti, un barbat din comuna Vicovu de Jos, a prezentat pentru verificare si omologare, autoturismul apartinand unui prieten de 47 de ani, din orasul Vicovu de Sus, detinatorul masinii, care a declarat faptul ca, in cursul lunii septembrie 2017, a achizitionat autoturismul cu suma de 4.000 de euro, de la o persoana necunoscuta, tranzactia avand loc pe raza localitatii de domiciliu. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul in cauza figureaza ca fiind sustras din strainatate din 09 mai 2017. Autoturismul a fost indisponibilizat pentru cercetari, barbatul de 47 de ani, detinator al vehiculului fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, ce va fi solutionat procedural.