Masina in care se afla o familie, spulberata de un microbuz, la Vadu Moldovei. Tata si fiu de 9 ani morti VEZI IMAGINI

Soferul microbuzului gonea pe contrasens cand a intrat in masina in care se aflau cei trei. Tatal a murit pe loc iar fiul la spital.

Accident grav, duminica, in jurul orei 12.20, pe DE 85, la Vadu Moldovei. Masina in care se afla o familie din Bistrita Nasaud a fost pur si simplu spulberata de un microbuz intrat aiurea in depasire. Microbuzul, condus de un sucevean de 30 de ani, pe nume Ciuriuc Daniel, nu avea pasageri si mergea spre aeroportul din Iasi de unde urma sa preia pasageri. Conform martorilor, soferul microbuzului a depasit la rand mai multe masini numai ca nu a mai reusit sa intre pe sensul lui de mers si a lovit in plin masina in care se aflau cei doi soti si un copilas de 9 ani. In urma impactului extrem de violent, masina acestora a fost proiectata in gardul unei case, bucati din ea ajungand prin santuri. Cei doi soti au ramas incarcerati intre fiarele masinii si au fost scosi de pompierii de la Descarcerare. Din pacate, barbatul aflat la volan, pe nume Popa Dan, de 34 de ani, din Bistrita Bargaului, a murit la scurt timp, avand leziuni incompatibile cu viata. Copilul si mama au fost transportati in stare grava la Spitalul Judetean Suceava. Copilul era cel mai grav și a ajuns la Urgente in stop cardi respirator. El a fost resuscitat de cadrele de aici o ora si zece minute, insa in zadar. Medicii au declarat si decesul acestuia. Mama sa, de 38 de ani, Popa Iuliana, a ajuns direct in sala de operatie, ea avand leziuni interne. Soferul care a provocat tragedia a scapat cu leziuni minore si a ajuns la spitalul din Falticeni. El nu era baut, spun politistii. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa. Vom reveni cu informatii!