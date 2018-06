Masina in care se aflau doi tineri a zburat prin 3 gospodarii din Forasti dupa care a aterizat prin acoperis in podul unei case VEZI IMAGINI

Cei doi tineri, de 21 si 22 de ani, au fost raniti.

Accident demn de filme cu cascadorii, la Forasti, la primele ore ale diminetii de vineri. Masina in care se aflau doi tineri din Draguseni afacut prapad prin trei gospodarii iar apoi a zburat efectiv in podul unei case, dupa ce soferul de 21 de ani, pe nume Ursu Alin, a pierdut controlul volanului. Conform politistilor, masina in care se aflau cei doi gonea pe soseau uda, cu o viteza de aproape 200 de kilometri la ora. Mai mult, pasagerul din dreapta, un tanar de 22 de ani, transmitea live pe o retea de socializare goana nebuna. Cursa de pe DE 85 s-a terminat insa rau pentru cei doi tineri dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Autoturismul a intrat prin trei gospodarii, a pus garduri la pamant, dupa care a aterizat prin acoperisul unei case direct in podul cladirii. Totul s-a petrecut in jurul orei 3.00, asa ca oamenii au fost treziti din somn in miez de noapte dupa ce au auzit bubuitura puternica. Ei au constatat cu stupoare ca o masina era parcata in podul casei unui localnic. La fata locului au ajuns cadre de la SMURD si politisti dupa ce oamenii au sunat la 112. In urma accidentului a rezultat ranirea celor doi tineri, care au fost mai intai transportati la spitalul din Falticeni dupa care soferul de 21 de ani, care era in stare mai grava, a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava, cu multiple traumatime. El nu a putut fi testat cu aparatul etilotest si initial nu si-a dat consimtamantul pentru recoltarea de probe de sange. Ulterior, i s-au recoltat probe de sange la Spitalul Județean Suceava, in vederea stabilirii alcoolemiei.Acesta s-a ales cu dosar penal dar trebuie sa plateasca si daunele facute prin gospodariile oamenilor.