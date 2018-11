Masina in flacari, la intrare in localitatea Moara. Un sofer a trecut prin momente de panica, sambata, dupa ce masina pe care tocmai si-o cumparase din targul auto de la Cumparatura a luat foc in mers. Barbatul a reusit sa iasa din interior si a sunat la 112. La fata locului au ajuns pompierii, care au stins flacarile. Acestia spun ca incendiul s-a produs cel mai probabil in urma unui scurtcircuit electric. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.