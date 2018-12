Masina incendiata in a doua zi de Craciun, la Moara

Un autoturism a fost incendiat pe raza satului Vornicenii Mari, comuna Moara, in noaptea de 25 spre 26 decembrie. La fata locului au intervenit cu o autospeciala de stingere militarii Detasamentului de Pompieri Suceava.

La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat si era pericol de propagare la oconstructie anexa. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora. Masina a ars in proportie de 90%.

Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost folosirea intentionata a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

Politistii suceveni fac cercetari in acest caz.