Masina politistilor de frontiera, acrosata de contrabandisti in timpul unei urmariri, la Straja VIDEO

Autospeciala de politie a fost avariata. Agentii au tras 12 focuri de arma.

12 focuri de avertisment, trase de politistii de frontiera suceveni, la granita cu Ucraina. In incercarea de a scapa de agenti, contrabandistii au acrosat autospeciala de politie, avariind-o. Politistii de frontiera in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Vicovu de Sus au identificat in trafic, pe raza localitatii Straja, un autoturism de teren marca Mitsubishi Shogun, despre care existau date ca transporta tigari de provenienta ucraineana.Oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare in vederea opririi pentru control a masinii, insa soferul nu a oprit, continuandu-si deplasarea in mare viteza. Agentii au efectuat somatiile legale prin voce, dar conducatorul autoturismului nu s-a supus acestora, fapt pentru care au folosit armamentul din dotare, fiind trase 12 focuri de avertisment in plan vertical si spre pneurile autoturismului, conform prevederilor legale in vigoare.Pe timpul urmaririi, in incercarea de a scapa, soferul a acosat autospeciala Politiei de Frontiera, dupa care a abandonat autoturismul reusind sa fuga profitand de vegetatia din zona si intuneric.Din primele verificari, in masina au fost observate mai multe colete cu tigari, motiv pentru care a fost dusa la sediul S.T.P.F. Suceava, unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 17.500 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana.Tigarile, in valoare de 205.000 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul de teren, cu numar de inmatriculare specific Marii Britanii, in valoare de 6.000 lei, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.In continuare, politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.