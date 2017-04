Masina proiectata intr-un gard, dupa ce un sofer nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers, la Marginea

In urma accidentului un barbat de 42 de ani a fost ranit.

Accident rutier cu o victima din cauza unui sofer care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. Joi, in jurul orei 07.20, in timp ce conducea autoutilitara pe DJ 209K, pe raza comunei Marginea, ajungand la intersectia cu DC "Cucului", un localnic de 25 de ani, a intentionat sa efectueze un viraj la stanga, insa nu s-a asigurat corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus de un barbat de 42 de ani, din aceeasi localitate, aflat in depasire. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 42 de ani a fost proiectat in gardul unui imobil. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 42 de ani si avarierea cele doua autovehicule. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.