Accident spectaculos de circulatie, sambata, in jurul orei 22.00, pe raza localitatii Frasin. O masina a ramas suspendata intr-un copac dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului. Autoturismul a parasit partea carosabila dupa care s-a izbit de mai multi copaci de pe marginea drumului. In autoturism in momentul producerii accidentului erau doua persoane. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD iar ambele persoane au refuzat consultul si transportul la o unitate medicala.