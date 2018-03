Masina sefului de post din Marginea, cuprinsa de un incendiu

Masina sefului de post din comuna Marginea, agentul principal de politie Alexandru Paduraru, a fost cuprinsa de un incendiu, in noaptea de sambata spre duminica. Politistul a parcat autoturismul in fata locuintei si a fazut ca iese fum de sub capota. Acesta a incercat sa stinga singur incendiul, dar nu a reusit, si sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Radauti care a lichidat incendiul. Flacarile au distrus autoturismul in proportie de 40 la suta. Pompierii au stabilit ca incendiul a pornit de la un scurtcircuit la instalatia electrica.