Masina sparta in municipiul Suceava. Din interior a fost furata o borseta

Politistii fac cercetari pentru identificarea autorului.

Masina sparta in municipiul Suceava. Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112", de un localnic de 47 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras bunuri din autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei, care, a lasat bunuri de valoare la vedere, in interiorul autoturismului parcat pe o strada din localitatea de domiciliu, joi, in intervalul orar 14.30 - 14.45, prin spargerea geamului unei portiere, persoane necunoscute au sustras din interior o borseta cu acte si alte bunuri personale, valoarea prejudiciului fiind de circa 400 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.