Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.

Masina sparta pe o strada din municipiul Suceava.Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de un localnic de 42 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras bunuri din autoturismul parcat pe o strada din municipiul Suceava. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei, care, a lasat bunuri de valoare in interiorul autoturismului parcat pe o strada din localitate, miercuri, in intervalul orar 14.10-14.35, prin spargerea geamului unei portiere, persoane necunoscute au sustras o borseta, cu documente si alte bunuri personale. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate de oamenii legii pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.