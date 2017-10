Masina unei politiste de frontiera din Brodina, vandalizata de persoane necunoscute. Femeia se teme pentru viata ei FOTO

Incidentul s-a petrecut pe cand politista era in vizita la o prietena si lasase masina parcata in fata casei acesteia.

Atac mafiot asupra masinii unei politiste de frontiera de la PTF Brodina. Femeia se teme pentru viata ei si a familiei, si a cerut ajutorul politistilor.Ea a fost amenintata in strada, in urma cu cateva zile de un individ, insa nu a luat incidentul in serios, crezand ca este o confuzie. Sambata seara lucrurile au degenerat. Politista a iesit de la serviciu si a plecat cu masina personala spre o prietena, in satul Brodina. Soferita a parcat autoturismul in fata casei prietenei sale si a intrat. Femeia marturiseste ca a stat acolo doar 15 minute. Cand a iesit dorind sa plece spre casa, a avut parte de un peisaj terifiant. Masina sa fusese vandalizata. Portierele erau zgariate iar toate geamurile si oglinzile retrovizoare sparte. Inspaimantata, femeia a sunat la 112 dar si la superiorii sai. Pe fir au intrat politistii de la Vicovu de Sus, care au luat probe de la fata locului. Ei au declinat speta catre un procuror de la Radauti, pentru infractiunea de ultraj. Politista spune ca nu a avut vreun conflict cu cineva, nu stie cine ar putea sa ii vrea raul, dar se teme acum pentru siguranta si viata ei.