Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor.

Masina unui barbat din Liteni, sparta de hoti. Politia Orasului Liteni a fost sesizata prin SNUAU 112 de un barbat de 29 de ani despre faptul ca a gasit spart geamul masinii sale, iar din interior a constatat lipsa mai multor bunuri. In urma cercetarilor s-a stabilit ca sambata, in timp ce conducea autoturismul dinspre centrul satului Rotunda spre strada Poiana, barbatul a incercat sa evite impactul cu un utilaj agricol, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a intrat in santul de pe marginea drumului si a spart baia de ulei a autoturismului. Din cauza avariilor, masina nu a mai putut fi pornita si proprietarul a lasat-o parcata pe un teren din afara partii carosabile. Luni cand a revenit sa recupereze autoturismul, acesta a constatat ca geamul portierei stanga fata era spart, iar din interior ii lipsea casetofonul, roata de rezerva si bateria, prejudiciul fiind de aproximativ 600 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de furt calificat si fac cercetari pentru identificarea autorilor.