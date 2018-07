Masini avariate, in municipiul Suceava, dupa ce copaci doborati de vant au cazut peste ele

Masini avariate, in municipiul Suceava, duminica dupa amiaza, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de vant si au cazut peste ele. Politia Municipiului Suceava a primit 5 apeluri prin numarul de urgenta 112 cu privire la faptul ca, din cauza fenomenelor meteo de ploaie si vant puternic, mai multi copaci au fost rupti si au cazut peste 4 autoturisme parcate. Pe strada Octav Bancila a cazut un copac peste un autoturism marca Skoda Fabia iar pe Castanilor, a cazut un copac peste 3 autoturisme,toate acestea fiind avariate. La fata locului au ajuns echipaje de la ISU Suceava, care au inlaturat prin taiere copacii cazuti. Ulterior, pe strada Mihail Sadoveanu, mai exact in capatul strazii, in padure, mai multi copaci au cazut si au rupt firele electrice, iar locuitorii din zona respectiva au ramas fara curent. La fata locului au sosit lucratorii din cadrul E.O.N., care au demarat lucrarile pentru remedierea cat mai urgenta a retelei de curent electric. Au fost si cabluri de internet rupte dupa ce crengi de copaci au cazut peste ele.