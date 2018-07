Masini si cosuri de gunoi vandalizate de patru indivizi pe bulevardul George Enescu FOTO

Masini si cosuri de gunoi vandalizate de patru indivizi pe bulevardul George Enescu, din municipiul Suceava. Unul dintre ei a fost prins de politistii locali. Vineri dimineata, in jurul orei 05.00, o patrula de ordine publica a Politiei Locale Suceava, aflandu-se In serviciul de patrulare cu autoturismul din dotare, in zona bulevardului George Enescu, a surprins un patru tineri care efectuau acte de vandalism.Doi dintre acestia aveau asupra lor bucati de fier beton lungi de aproximativ doi metri cu care loveau autoturismele parcate si mobilierul stradal.Cand i-au vazut pe politistii locali, indivizii au luat-o la fuga printre blocuri. "Pornind In urmarirea lor, patrula l-a imobilizat pe S.P.J., in varsta de 19 ani, cu domiciliul in municipiul Suceava, si l-a condus la sediul Politiei Locale. Au fost constatate distrugeri la trei autoturisme si la mobilierul stradal(cosuri de gunoi, aranjamente florale).In vederea continuarii cercetarii sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, numitul S.P.J. a fost predat pe baza de proces verbal Politiei Municipiului Suceava", a precizat Ovidiu Doroftei, seful Politiei Locale Suceava.