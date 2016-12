Masuri de fluidizare a traficului in PTF Siret

Politia de Frontiera pune la dispozitia participantilor la traficul transfrontalier numarul de telefon 021.9590 unde acestia pot semnala diferite aspecte despre modul in care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, sesizarile fiind preluate de catre politistii de frontiera.

Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere de la frontiera se prefigureaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport.In momentul de fata in PTF Siret se inregistreaza timpi de asteptare crescuti, iar pentru evitarea aglomerarilor, I.T.P.F. Sighetu Marmatiei a dispus toate masurile aflate in competenta pentru reducerea timpilor de asteptare si asigurarea unui control eficient si operativ. In acest sens, au fost dispuse masuri de suplimentare a personalului politei de frontiera pana la capacitatea maxima permisa de infrastructura punctului de trecere, in functie de dinamica valorilor de trafic.De asemenea, va fi folosita la maxim capacitatea Punctului de Trecere a Frontierei Siret si se vor utiliza toate arterele de control disponibile. Pentru evitarea aglomerarilor, I.T.P.F. Sighetu Marmatiei recomanda participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontiera existente la granita, astfel incat sa se preintampine aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui numar mare de calatori, intr-un timp foarte scurt. Politia de Frontiera Romana a dezvoltat o aplicatie on-line, disponibila pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Aceasta aplicatie prezinta o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de asteptare sunt actualizati in timp real, fapt ce ajuta utilizatorul sa-si reconfigureze traseul catre un punct de frontiera ce inregistreaza valori de trafic scazute. Politia de Frontierapune la dispozitia participantilor la traficul transfrontalier numarul de telefon 021.9590 unde pot semnala diferite aspecte despre modul in care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, sesizarile fiind preluate de catre politistii de frontiera. Informatii privind punctele de trecere a frontierei sunt disponibile pe pagina de internet a Politiei de Frontiera Romane: www.politiadefrontiera.ro.