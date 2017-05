Masuri de ordine si siguranta publica asigurate de jandarmii suceveni in perioada 12-14 mai

80 de jandarmi vor asigura, in perioada 12-14 mai, masurile de ordine publica in zonele in care sunt organizate evenimente cultural-artistice, religioase si sportive la care se estimeaza participarea unui numar mare de persoane. In cooperare cu lucratori ai Inspectoratului de Politie Judetean Suceava si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, jandarmii vor actiona pentru desfasurarea in conditii de siguranta la: "Cupa DHS" Suceava, in municipiul Suceava, pe esplanada Casei de Cultura Suceava, 12 mai;

Manifestari religioase organizate la Manastirea Putna, in perioada 13-14 mai;

Concursul de alergare montana "Edelweiss Night Run", in municipiul Campulung Moldovenesc, 13 mai;

"Hora Bucovinei", in orasul Frasin, 14 mai;

Festivalul folcloric "Flori de Mai", editia a XV-a, in localitatea Iaslovat, 14 mai;

Doua meciuri de fotbal din cadrul Ligilor a IV-a si a V-a, in localitatea Vama, 14 mai.

Pe langa efectivele destinate pentru desfasurarea in siguranta a acestor manifestari, aproximativ 70 de jandarmi vor actiona zilnic in cadrul dispozitivelor de mentinere a ordinii publice organizate in cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Suceava in localitatile in care functioneaza structuri de jandarmerie, activitatea acestora avand un caracter preponderent preventiv. Posturile de jandarmi montane din localitatile Gura Humorului, Frasin, Sucevita, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei si Brosteni vor intensifica actiunile pe traseele turistice, in zona unitatilor de cazare si a locurilor de agrement, fiind pregatite sa intervina in situatii de urgenta, dar si in cazul constatarii unor abateri de la normele legale. Aproximativ 25 de jandarmi montani vor actiona zilnic pentru mentinerea unui climat de liniste, prevenirea si combaterea infractiunilor, indrumarea si informarea turistilor aflati pe traseele montane, precum si salvarea si evacuarea persoanelor aflate in dificultate. "Activitatile jandarmilor vor viza in principal prevenirea incalcarii normelor de convietuire sociala, monitorizarea si descurajarea grupurilor care tulbura ordinea si linistea publica, precum si depistarea si sanctionarea celor care savarsesc fapte antisociale", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.