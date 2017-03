Masuri de prevenire a patrunderii pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei

Guvernul a luat miercuri, 8 Martie, o serie de masuri care asigura prevenirea patrunderii si raspandirii pestei porcine africane pe teritoriul national, in conditiile in care au fost identificate focare ale acestei boli in tari vecine care au frontiera cu Romania. Printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata miercuri, Executivul a stabilit masuri pentru prevenirea si detectarea imediata a pestei porcine africane, in vederea supravegherii pasive atat la porcii domestici, cat si la mistreti, intarirea si imbunatatirea masurilor de biosecuritate in fermele de porci, precum si intensificarea controalelor la punctele de intrare in Romania de la frontiera cu Ucraina si cu Republica Moldova, pentru a preintampina introducerea virusului cu produse din carne de porc contaminata din aceste tari. Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase.

Astfel, potrivit actului normativ adoptat miercuri, se aduc urmatoarele modificari:

- In situatia confirmarii oficiale de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a unui focar de pesta porcina africana sau a unui focar de alta boala infectioasa pe teritoriul unui stat vecin, vanarea organizata a animalelor salbatice pe adancimea de 500 metri de la fasia de protectie a frontierei de stat catre interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apa este permisa numai ziua si numai de la fasia de protectie a frontierei de stat catre interior, de catre gestionarii fondurilor de vanatoare, cu avizul prealabil al sefului sectorului de politie de frontiera. Prin aceste precizari se simplifica procedurile administrative, astfel incat, in situatia confirmarii oficiale a unui focar de pesta porcina africana sau a unui focar de alta boala infectioasa pe teritoriul unui stat vecin, sa se actioneze in regim de urgenta la vanarea organizata a animalelor salbatice.

- In situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si de pastrarea echilibrului ecologic, administratorul, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului si Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, aproba prin ordin restrangerea sau extinderea perioadei de vanatoare la unele specii de interes cinegetic.

- Din momentul confirmarii oficiale a unui focar de pesta porcina africana, pe suprafata unuia sau mai multor fonduri cinegetice, pe durata existentei focarului, se extinde perioada de vanare pe tot parcursul anului, in limita cotelor de recolta stabilite, pentru specia mistret. Aceasta prevedere completeaza in mod corespunzator paleta de masuri necesare limitarii extinderii epizootiilor.