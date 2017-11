Masuri dure impuse de prefect la Inmatriculari auto. Fiecare operatiune trebuie sa dureze maxim 5 minute

Rezervarile se vor face online pentru a se evita imbulzeala de la ghisee.

Prefectul Judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a dispus masuri de eficientizare a activitatii la ghiseele de inmatriculari autovehicule si autorizari provizorii de circulatie. Astfel, incepand cu data de 4 decembrie 2017, numarul de rezervari online pentru inmatriculari definitive se va mari de la 97 la 156, repartizate egal la cele doua ghisee. Fiecare operatiune se va derula la interval de 5 minute in zilele de luni, marti, miercuri si joi, intre orele 8-15. In ziua de vineri, intre orele 8,30-14, vor fi 132 de rezervari online, cate 66 la fiecare ghiseu. Incepand cu aceeasi data, in ziua de miercuri, intre orele 15-18 vor fi efectuate rezervari numai pentru persoanele juridice, fiind alocate cate 5 minute pentru fiecare din cele 72 de operatiuni de programare, la cele doua ghisee. Persoanele care si-au facut deja rezervari pentru lunile ianuarie si februarie 2018 sunt rugate sa urmareasca site-ul institutiei Prefectului, deoarece vor fi reprogramate automat. In cazul in care nu sunt de acord cu data reprogramata, pot anula rezervarea si se pot reprograma la o data ulterioara disponibila. Prefectul Mirela Adomnicai recomanda cetatenilor sa se prezinte la ghiseele serviciului la data si ora cand au rezervarea online, pentru a evita aglomeratia inutila, nefiind primite persoanele fara rezervare online. In ce priveste activitatea de autorizare provizorie, raman 97 de rezervari zilnic, avand in vedere ca autorizatiile de circulatie provizorie sunt valabile pe o perioada de 90 de zile. Prefectul Judetului Suceava a mai precizat ca, tot de la data de 4 decembrie 2017, nu vor mai fi solutionate cererile persoanelor care au facut rezervari pe serii de sasiu gresite, incomplete sau inexistente. Acest lucru va fi verificat de catre personalul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi desemnat sa asigure ordinea la intrarea la ghiseele serviciului, care nu va mai permite accesul in sala ghiseelor pentru persoanele care se incadreaza in aceste situatii. 'Toate aceste masuri au fost luate avand in vedere cetateanul obisnuit, corect, de buna credinta, care se prezinta la ghiseu sa-si inmatriculeze masina personala sau una, doua, trei si nu-si gaseste loc de rezervare pentru ca locurile sunt blocate de catre cei care si-au creat, efectiv, o activitate din a bloca locurile. Cetateanul de buna credinta trebuie sa beneficieze de servicii corespunzatoare, asta ne dorim', a declarat Mirela Adomnicai.