Masuri fara precedent. Medicii de la Spitalul Judetean vor avea program de audiente cu bolnavii si rudele lor iar la Urgente va functiona un birou special destinat pacientilor. Managerul vrea reducerea timpilor de asteptare la UPU VIDEO

Managerul Spitalului Judetean Suceava, Vasile Rambu, vrea sa faca ordine in spital si pune piciorul in prag, satul fiind, cel mai probabil, de reclamatiile venite din partea pacientilor. La cea mai mare unitate spitaliceasca din judet s-au dispus recent masuri fara precedent in vederea imbunatatirii calitatii actului medical.O strategie este imbunatatirea comunicarii dintre personalul medico-sanitar si pacienti sau rudele acestora. De asemenea, conducerea unitatii vrea sa eficientizeze activitatea medicilor si sa reduca timpii de asteptare la Urgente. Vasile Rambu a anuntat ca de la 1 septembrie va functiona la Unitatea de Primiri Urgente un birou al pacientului, unde o asistenta va tria 24 de ore din 24 cazurile si va discuta atat cu pacientii cat si cu apartinatorii. Asistenta respectiva va gestiona fisele de urgenta ale pacientilor dar si timpii de asteptare pentru fiecare caz. Ea va avea rolul de a discuta cu bolnavii si cu rudele si de a le explica acestora de ce este nevoie sa astepte si ce investigatii sunt facute. Rambu a explicat ca asistentele care vor deservi acest birou au fost selectate cu atentie, in functie de abilitatile de comunicare pe care le au, de pregatirea si competenta profesionala, si vor urma cursuri de comunicare.





Masuri si pentru medicii din sectiile spitalului



In acelasi timp, a declarat Rambu, s-a tinut cont de nemultumirile pacientilor de la Urgente care reclama ca ateapta prea mult timp pana sa li se rezolve cazul si s-au dispus masuri si medicilor curanti din sectii. Acestia vor trebui să coboare in Urgente, la solicitarea medicului urgentist de garda sau a unui medic coordonator in maxim 10 minute, daca este vorba despre un caz grav si in maxim o ora daca starea pacientului din Urgente este stabila. Managerul a recunoscut ca au fost deficiente din acest punct de vedere si, in ciuda faptului ca un pacient era preluat rapid de medicii din UPU, el era consultat mult mai tarziu de medicul specialist de pe sectie. La nivelul spitalului va exista un medic sef de garda, dupa ora 15.00, din randul celor 25 de medici sefi de sectie, care va coordona garda respectiva si va discuta cu medicii din Urgente pentru solicitatea unor doctori din anumite sectii ale spitalului. Astfel, spune Rambu, medicii nu vor mai fi chemati din sectii de pacienti, rude, brancardieri sau asistente, asa cum se mai intampla pana acum, ci de coordonatorul la nivel de spital si la solicitarea medicilor din UPU. Tot pentru a imbunatati comunicarea intre medici si bolnavi sau apartinatorii acestuia, fiecare medic va trebui sa isi faca program de audiente zilnic, intre orele 13.00 si14.00, si sa dicute suplimentar, in cabinetele lor, cu bolnavii si apartinatorii care cer informatiiin plus, astfel incat acestia sa nu mai aiba nelamuriri. Obligativitatea programului de audiente va fi trecuta in fisa postului pentru fiecare medic curant de la Spitalul Judetean Suceava. In restul timpului, in afara orei metionate, asistentele sefe din sectii vor trebui sa raspunda oricand solicitarilor si intrebarilor venite de la bolnavi si de la rude dupa ce in prealabil primesc informatii de la medicul curant.

Vasile Rambu a mai amintit ca din 2009 si pana in prezent, la Spitalul Judetean Suceava s-au facut investitii in valoare totala de 40 milioane de euro, fondurile fiind folosite la reparatii capitale, dotari cu aparatura moderna dar si pentru cheltuieli curente. La acest moment, cadrele medico-sanitare din acest spital au salariile si sporurile maxime prevazute de lege. Spitalul Judetean Suceava are 1335 de angajati, din care aproape 200 de medici.