Masuri pentru fluidizarea traficului in zona Bazar din municipiul Suceava VIDEO

In zona Bazarului urmeaza sa fie desfiintate mai multe treceri de pietoni si sa se construiasca o pasarela metalica.

Ion Lungu, primarul Sucevei, a declarat ca municipalitatea vrea ca in cel mai scurt timp sa aduca imbunatatiri pentru fluidizarea traficului in zona Bazar. Potrivit edilului, in primul rand va fi desfiintata trecerea de pietoni de la Bazar catre OMV, pietonii urmand sa treaca printr-un loc special amenajat pe sub podul care traverseaza raul Suceava. De asemenea, prin parcarea Policlinicii Bethesda va fi amenajata o banda de circulatie suplimentara, urmand ca in zona respectiva sa se circule pe trei benzi. Trecerea de pietoni din parcare de la Policlinica Bethesda spre Lidl, urmeaza sa fie si ea desfiintata si in zona sa se contruiasca o pasarela metalica. Sucevenii care vor veni cu masinile dinspre Bazar si vor dori sa intre in parcare la Carrefour nu vor mai putea face acest lucru pentru ca intrarea va fi desfiintata. Acestia vor merge inainte spre Dedeman si se vor intoarce pe sub pasarela. Nu in ultimul rand, semaforul din apropierea Dedeman va fi mutat, la jumatatea distantei dintre Ambro si Dedeman. Ion Lungu a precizat ca toate aceste modificari vor fi posibile dupa ce pe strada Traian Vuia se face un sens giratoriu provizoriu. "Sunt masuri pe care trebuie sa le punem in practica in perioada imediat urmatoare, cateva dintre chiar foarte repede, cum ar fi desfiintarea trecerilor pentru pietoni, pentru ca vor aduce o eficienta in fluidizarea traficului in zona", a precizat Ion Lungu.