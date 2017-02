In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 59.000 lei.

Material lemnos, confiscat de politistii suceveni. In perioada 14-19 februarie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Suceava - Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor Garzii Forestiere Suceava si ai Directiei Silvice Suceava, au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii taierii, furtului, depozitarii, prelucrarii si transportului ilegal a materialului lemnos si a comertului ilegal cu animale si specii protejate din flora si fauna salbatica.Au fost executate trei controale, unul la o instalatie de prelucrat lemn rotund si doua controale privind circuitul materialului lemnos. Au fost aplicate opt sanctiuni contraventionale cu o valoare totala de 59.000 lei, toate la Legea 171/2010.In cadrul actiunii au fost confiscati 257 mc, material lemnos, in valoare de 61.500 lei, din care lemn rotund rasinoase 203 m.c. si cherestea rasinoase 54 m.c. De asemenea, a fost indisponibilizata o autoutilitara in valoare cca. de 28.000 lei.In baza datelor si informatiilor detinute, o echipa mixta de control, formata din politisti din cadrul I.P.J. Suceava, in cooperare cu specialisti silvici au efectuat un control la o societate comerciala cu sediul in comuna Moldovita, sat Demacusa, pe linia respectarii normelor de achizitie, debitare si comercializare a materialelor lemnoase.In urma activitatilor specifice desfasurate de catre echipa de control, s-a constatat ca societatea a primit cantitatea de 145,187 m.c. lemn rotund rasinoase fara avize de insotire. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a operatorului economic, aplicandu-i-se doua amenzi in cuantum total de 15.000 lei, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de 145,187 m.c. in valoare de 23.229 lei. De asemenea, politistii din cadrul I.P.J. Suceava, impreuna cu politisti din cadrul S.P.R. Preutesti, in cooperare cu specialisti silvici au identificat in trafic, pe raza localitatii Valea Bourei, comuna Dolhesti, autoutilitara condusa de catre un barbat de 65 ani, din comuna Cornu Luncii. In urma controlului efectuat, s-a constatat ca acesta transporta cantitatea de 4,60 m.c. cherestea rasinoase, fara a detine documentele de insotire a materialului lemnos prevazute de legislatia specifica.Cu privire la cele constatate, s-a dispus sanctionarea contraventionala a susnumitului, pentru incalcarea prevederilor art. 19, al.1, lit. a, din Lg. 171/2010, cu amenda in cuantum de 5.000 lei, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de 4,6 m.c. cherestea rasinoase, in valoare de 1.840 lei si a autoutilitarei, in valoare de aproximativ 28.000 lei. "Politistii atrag atentia asupra respectarii legislatiei in domeniul silvic, actiuni si controale in vederea celor care comit delicte silvice urmand a fi desfasurate si in perioada urmatoare in vederea identificarii si tragerii la raspundere a celor care incalca normele in vigoare", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.