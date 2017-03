Soferita, o femeie de 35 de ani, din comuna Marginea, a fost sanctionata contraventional.

Material lemnos confiscat la Volovat. Luni, ora 11.50, un echipaj din cadrul Postului de politie Volovat, a oprit pentru control pe DJ 209K, pe raza localitatii, autoutilitara condusa de o femeie de 35 de ani, din comuna Marginea, care transporta material lemnos. In urma verificarii documentelor, politistii au constatat faptul ca, materialul lemnos transportat nu corespundea din punct de vedere al speciei, cu materialul lemnos inscris in avizul de insotire, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Marginea, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, femeia transporta cantitatea de 3,10 m.c. lemn de foc din specia fag si nu specia paltin de munte, specificata in documente. Conducatoarea auto a fost sanctionata contraventional, conform prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Marginea.