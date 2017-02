Material lemnos fara documente legale, depistat de un echipaj de jandarmi, la Campulung Moldovenesc FOTO

Soferul s-a ales cu o amenda contraventionala in cuantum de 3.000 lei.

Material lemnos transportat fara documente de provenienta, depistat in trafic de jandarmi. Joi, in jurul orei 16.00, un echipaj de jandarmerie a depistat, pe strada Valea Seaca din municipiul Campulung Moldovenesc, o autoutilitara care transporta material lemnos, fara documente de provenienta. In urma verificarilor efectuate, jandarmii au constatat faptul ca N.D., conducatorul autoutilitarei, in varsta de 43 de ani, din Campulung Moldovenesc, transporta cantitatea de 6,5 mc lemn rasinoase, fara aviz de insotire a materialului lemnos. Barbatul a declarat ca a incarcat masa lemnoasa de pe proprietatea unei persoane din Campulung Moldovenesc, cu intentia de a o transporta la domiciliul acesteia. In cauza a fost aplicata o amenda contraventionala in cuantum de 3000 lei, iar materialul lemnos a fost ridicat in vederea confiscarii si predat in custodia Centrului de depozitare al comunei Sadova din cadrul Ocolului Silvic Pojorata.