Material lemnos in valoare de aproape 12.000 lei, confiscat intr-o singura zi de politistii de la Vadu Moldovei

Material lemnos in valoare de aproape 12.000 lei, confiscat de politisti. Joi, in jurul orei 12.00, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe DN 2, pe raza comunei Draguseni, autoutilitara condusa de un barbat de 48 de ani, din comuna Cornu Luncii care transporta conform avizului de insotire 18,00 m.c. cherestea de esenta rasinoase.

In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca autoutilitara se afla la al doilea transport de material lemnos pe baza aceluiasi aviz de insotire, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Garzii Forestiere Suceava care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, barbatul transporta 17,68 m.c. de cherestea si nu cantitatea mentionata in documente.

Societatea comerciala din comuna Cornu Luncii emitenta a avizului de insotire a fost sanctionata contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos transportat, respectiv 17,68 m.c. cherestea de esenta rasinoase in valoare de 11.792 lei, a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Rasca.

Miercuri seara, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe DN 2 pe raza comunei Vadu Moldovei, autotrenul cu semiremorca condus de un barbat de 31 de ani, din orasul Frasin, care transporta material lemnos.

Intrucat existau suspiciuni cu privire la materialul transportat in semiremorca si cel din documentele prezentate de conducatorul auto, specialistii Garzii Forestiere Suceava au procedat la inventariere, ocazie cu care au stabilit faptul ca, barbatul transporta cantitatea de 50,36 m.c. cherestea de esenta rasinoase si nu 46,69 m.c. conform avizului emis de o societate comerciala din municipiul C-lung Moldovenesc.

In cauza s-a procedat la confiscarea valorica a diferentei de 3,67 m.c. cherestea in valoare de 2.451 lei si sanctionarea contraventionala a societatii emitente a avizului, cu amenda in valoare de 5.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010.