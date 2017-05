Material lemnos in valoare de aproximativ 10.000 lei confiscat de politisti, la Gura Humorului FOTO

Societatea comerciala transportatoare a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 15.000 lei.

Material lemnos in valoare de aproximativ 10.000 lei confiscat de politisti. Sambata dimineata, un echipaj de politie din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, a oprit pentru control pe DN 17, pe raza orasului Gura Humorului, autoutilitara cu remorca apartinand unei societati comerciale din comuna Manastirea Humorului si condusa de un localnic de 28 de ani, care transporta material lemnos.Intrucat existau neconcordante intre datele inscrise in avizele de insotire si materialul lemnos transportat, politistii au solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Gura Humorului, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, barbatul transporta 39,95 m.c.lemn rotund de esenta rasinoase, respectiv brad si molid si nu 43,81 m.c. lemn de brad, conform documentelor.In cauza s-a dispus confiscarea cantitatii de 39,95 m.c. material lemnos in valoare de circa 10.000 de lei, care a fost predata in custodie Ocolului Silvic Gura Humorului, iar societatea comerciala transportatoare a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 15.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010.De asemenea si societatea comerciala care a emis avizele de insotire, a fost sanctionata contraventional, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, in ceea ce priveste nerespectarea modului de emitere a avizului de transport a materialului lemnos.