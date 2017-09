Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional.

Material lemnos transportat fara documente legale, confiscat de politistii suceveni. Luni, ora 21.40, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a oprit pentru control pe DN 2H, din comuna Putna, autoutilitara condusa de un barbat de 48 de ani, din comuna Fratautii Vechi, care transporta material lemnos.In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos. S-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii au stabilit faptul ca, barbatul transporta ilegal cantitatea de 3,57 m.c. lemn de foc de esenta fag. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, iar materialul lemnos in valoare de 410 lei, a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Putna.