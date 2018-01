Mecanic auto de la Betty Ice, ajuns la spital cu leziuni la cap dupa ce a alunecat pe gheata din curtea fabricii

In cadere acesta s-a lovit serios la cap. El a povestit medicilor ca incidentul s-a petrecut in curtea interioara a societatii, unde sunt pavele acoperite partial cu gheata si zapada.

Accident munca mai putin obisnuit la o fabrica de inghetata din Suceava. Un tanar de 18 ani, mecanic auto la fabrica Betty Ice, a ajuns cu traumatism cranio cerebral si cu pierderi de memorie la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce a alunecat pe gheata in curtea societatii respective. In cadere acesta s-a lovit serios la cap. El a povestit medicilor ca incidentul s-a petrecut in curtea interioara a societatii, unde sunt pavele acoperite partial cu gheata si zapada. Dupa accident, tanarul s-a deplasat in interiorul service-ului auto, unde colegii de munca au observat ca este incoerent, motiv pentru care unul dintre ei l-a transportat cu masina la Urgente. Despre incident a fost sesizat si Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava, fiind vorba despre un accident de munca. In cauza a fost intocmit dosarul penal sub aspectul infractiunilor de neluarea masurilor de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor de securitate si sanatate in munca si vatamare corporala din culpa.