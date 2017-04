Medicii de familie vor primi 25 de lei pentru fiecare vaccin administrat

Potrivit conducerii DSP in judetul Suceava exista in prezent stocuri suficiente din toate tipurile de vaccin, cu exceptia vaccinului antihepatic B care se administreaza nou nascutilor in primele zile de la nastere. Medicii de familie au fost informati cu privire la schema de vaccinare a nou nascutilor in aceasta situatie.

Medicii de familei vor primi 25 de lei pentru fiecare vaccin administrat. Incepand cu 1 aprilie au intrat in vigoare noile norme de aplicare a Programelor Nationale de Sanatate Publica pentru anii 2017-2019 prin Directiile de Sanatate Publica. Programele Nationale de Sanatate Publica sunt aceleasi ca in anii precedenti, acum sunt unele noutati in ceea ce priveste plata serviciilor de imunizare efectuate de catre medici(de la 10 lei/vaccin la 25/vaccin). "Se va acorda in schimb o atentie deosebita atat modului de raportare corecta a tuturor vacinarilor in Registrul Electronic National de Vaccinari cat si cresterii gradului de acoperire vaccinala a copiilor pana la un procent de 95%. In perioada urmatoare, Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava ii invita la sediul institutiei, pe medicii de familie pentru depunerea setului de documente necesare in vederea incheierii noilor contracte de furnizare a produselor vaccinale si de plata a serviciilor medicale", a precizat Andrei Ianovici, director DSP Suceava.

