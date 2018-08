Medicul Liviu Carlan, seful UPU-SMURD, a primit titlul de Cetatean de Onoare a comunei sale natale, Moara VIDEO

Medicul Liviu Carlan, seful Unitatii de Primire a Urgentelor Suceava si a SMURD, a primit duminica distinctia de Cetatean de Onoare al comunei Moara, localitatea sa natala, in semn de recunoastere a activitatii sale medicale. Primarul comunei, Eduard Dziminschi , i-a acordat reputatului medic aceasta distinctie in cadru festiv, la Ziua Comunei Moara, eveniment de amploare, care a adunat fiii satului laolalta. Vadit emotionat, Liviu Carlan le-a povestit celor prezenti despre radacinile sale, despre parintii carora le datoreaza cariera medicala si despre moartea tatalui sau, momentul in care a revenit acasa, la Suceava, dupa ce a absolvit facultatea de Medicina la Cluj si dupa rezidentiatul de la Iasi. Asta in ciuda faptului ca putea sa aleaga o cariera in Occident, asa cum au facut colegi de-ai sai. Acesta a multumit parintilor, sotiei si copiilor sai, pentru tot sprijinul acordat de-a lungul anilor si le-a spus celor prezenti ca se simte onorat de acordarea acestui titlu. Medicul a marturisit ca Dumnezeu i-a dat un mare dar, cel de salva vieti, si ca pretuieste acest dar. Liviu Carlan a vorbit si despre activitatea sa in administratia locala, el fiind consilier local in comuna ani intregi (vezi declaratii video). De mentionat ca la ceremonie au fost alaturi de reputatul medic prieteni si colegi medici si asistenti de la Spitalul Judetean Suceava. Ziua Comunei Moara s-a derulat in premiera, la initiativa primarului Eduard Dziminschi si au adunat un public numeros dar si producatori locali care au expus numai bunatati la tarabele amplasate in curtea scolii din centrul localitatii.