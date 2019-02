Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava in sedinta extraordinara privind lipsa spatiilor de depozitare a deseurilor

Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava se vor reuni, in sedinta extraordinara, marti, 19 februarie, de la ora 14.00, in sala "Bucovina" din Palatul Administrativ, pentru discutii referitoare la modul de gestionare a deseurilor in judetul Suceava.

La primul punct de pe ordinea de zi, reprezentantul Consiliului Judetean Suceava va prezenta "situatia de urgenta creata ca urmare a lipsei spatiilor de depozitare a deseurilor, cu impact asupra sanatatii populatiei si poluarii mediului inconjurator". Vor urma informari ale autoritatilor din domeniu cu privire la "starea potential generatoare de situatii de urgenta creata de gestionarea deseurilor de pe teritoriul judetului Suceava". Prezinta: Vasile Osean, director executiv al Agentiei de Protectie a Mediului Suceava, Adriana Angela Iordache, comisar sef al Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean Suceava, Liliana Ioana Gradinariu, director executiv al Directiei de Sanatate Publica Suceava, si jurist Daniel Dragoi, director al Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava.

La final, va fi prezentata si supusa aprobarii o hotarare referitoare la situatia de urgenta privind depozitarea deseurilor in judetul Suceava.

In continuare, in acelasi cadru se va desfasura sedinta Comitetului Local pentru Combatere a Bolilor Suceava, in vederea instituirii unor masuri suplimentare de prevenire a aparitiei Pestei Porcine Africane -PPA -in judetul Suceava, in contextul confirmarii unor cazuri de PPA in judetul Botosani.