Mesaj cutremurator al purtatorului de cuvant al IPJ Suceava dupa tragedia rutiera in care au murit 5 tineri

'Tu stii ce face si pe unde mai este copilul tau?', ne intreaba Ionut Epureanu

Mesaj cutremurator al purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, dupa tragedia de miercuri cand 5 tineri au murit intr-un cumplit accident, la Ilisesti. Prezent de la primele ore ale diminetii la fata locului, Ionut Epureanu a putut vedea, alaturi de colegii sai care faceau cercetarile la fata locului, tragedia la adevarata sa intensitate. Purtatorul de cuvant al IPJ, la randul sau parinte, ne intreaba la modul cel mai serios 'Tu stii ce face si pe unde mai este copilul tau?'. Dupa intrebare vin si explicatiile:

'Imi place sa promovez pozitivismul si performanta, sa stimulez tot ceea ce inseamna dezvoltare. Uneori, insa, cand tragismul unor situatii depaseste orice imaginatie nu poti sa nu iti indoliezi sufletul, sa taci si sa te rogi pentru suflete de adolescenti si tineri care se ridica la cer prea devreme. Suceava este azi in doliu. 5 tineri cu varste cuprinse intre 16 si 26 de ani (dintre care 3 minori) au plecat astazi dintre noi in urma unui tragic accident rutier. Am fost acolo oripilat de imaginile de cosmar alaturi de peste 20 de colegi, politisti si pompieri. Cel mai greu a fost sa dam vestile tragice familiilor acestor copii. Din pacate socul a fost cu atat mai mare pentru rude si parinti in conditiile in care acestia nu aveau nicio informatie despre activitatile celor disparuti prematur in aceasta dimineata. De maine vom cauta vinovati, ne vom intreba ce fac autoritatile, daca e cineva raspunzator pentru aceste tragedii. Pana atunci hai sa ne adunam la o masa de familie sa mai discutam despre bucurii si suparari, sa vedem ce mai fac copiii nostri, daca au probleme care vor sa ni le impartaseasca. Sa nu ne bucuram ca ai nostri copii sunt in camera lor si se joaca pe telefon sau tableta. Sa ii chemam alaturi de noi si sa discutam cu ei, sa ii facem mandri ca sunt membri ai familiei si sa ii responsabilizam. Sa ne interesam unde si cu cine merg, ce fac pentru ca ii iubim prea mult ca sa regretam ulterior! Dumnezeu sa-i ierte si sa ne lumineze pe noi sa fim mai atenti la copiii nostri! Sa ii pastram in amintirea noastra asa cum erau ei, tineri si frumosi!'