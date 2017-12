Mesajul Patriarhului Daniel de Craciun si Anul Nou VIDEO

"Sarbatoarea Craciunului este sarbatoarea milostivirii si, in acelasi timp, a bucuriei".

Patriarhul Daniel a transmis romanilor un mesaj de Craciun si Anul Nou. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane in mesajul transmis spune:"Sarbatoarea Nasterii Domnului sau Craciunul este sarbatoarea in care praznuim iubirea smerita a lui Dumnezeu fata de oameni. Dumnezeu cel vesnic trimite pe fiul fau in lume ca sa mantuiasca lumea. Hristos Domnul se face om pamantean pentru ca pe pamanteni sa-i ridice la viata vesnica cereasca. Se naste din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfant ca sa sfinteasca umanitatea din interiorul ei. Se naste intr-o pestera a pamantului pentru a sfinti pamantul din interiorul lui.Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos la Betleem ne arata legatura dintre cer si pamant, dintre ingeri si oameni. Atunci au cantat ingerii -Slava intru cei de sus lui Dumnezeu, pe pamant pace, intre oameni bunavoire-.Prin urmare, Sarbatoarea Nasterii Domnului este o sarbatoare a preaslavirii lui Dumnezeu care se face om din iubire pentru oameni si pentru mantuirea lor, o sarbatoare a pacii sufletesti, o sarbatoare a bucuriei sau a buneivoiri intre oameni. De aceea, cu prilejul Sarbatorii Nasterii Domnului oferim daruri celor dragi si celor care sunt neajutorati. Oferim daruri ale iubirii noastre ca raspuns la iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Cu alte cuvinte, Sarbatoarea Craciunului este sarbatoarea milostivirii si, in acelasi timp, a bucuriei. Cel care daruieste semenilor sai umple sufletul sau de iubirea milostiva a lui Dumnezeu.Cu prilejul acestei mari sarbatori a crestinatatii ne gandim in mod deosebit la romanii din tara, dar si din afara tarii, la romanii de langa granitele actuale ale Romaniei, dar si la romanii din diaspora. Ii pomenim in rugaciunile noastre si trebuie sa aratam semne de fratietate si de comuniune romaneasca. De asemenea, in aceste zile suntem chemati sa ajutam pe cei saraci, pe cei batrani, pe oamenii bolnavi, insingurati si neajutorati, sa raspandim in jurul nostru pace si bucurie din pacea si bucuria lui Hristos. Cu prilejul Sarbatorii Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou si Botezului Domnului va dorim tuturor sanatate si mantuire, pace si bucurie, intru multi si binecuvantati ani!".