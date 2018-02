Metoda ingenioasa de furt. Cum a reusit un barbat din Vicovu de Jos sa insele mai multe femei

Barbatul a fost prins de politisti si retinut pentru 24 de ore.

Un barbat de 37 de ani din comuna Vicovu de Jos a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a pus la punct o metoda ingenioasa de furt Astfel, in urma investigatiilor efectuate de catre politistii Biroului Investigatii Criminale Radauti in dosarele aflate in lucru privind infractiuni de furt comise de autori neidentificati, s-a reusit identificarea, prinderea si probarea suspectului Mihale Nicolae. Barbatul talharea femei luate la ocazie, dar are la activ si alte furturi. In luna august 2017, suspectul i-a sustras unei femei in varsta de 69 de ani, din comuna Marginea, 100 lei si 40 euro din poseta. Victima a fost luata de barbat la ocazie si pe drum, pretinzand ca are probleme cu masina, el i-a spus femeii sa tina un fir sub capota, timp in care a furat suma de bani din poseta lasata de victima pe bancheta. In februarie 2018, utilizand acelasi mod de operare, individul i-a furat unei femei in varsta de 52 de ani, din comuna Horodnic de Sus, suma de 1.400 lei din poseta. Victima a fost luata de autor la ocazie si pe drum, pretinzand ca are probleme cu masina, acesta i-a solicitat victimei sa tina un fir sub capota, timp in care a sustras suma de bani din poseta lasata de aceasta pe bancheta. In luna februarie 2017, barbatul a indus in eroare o batrana in varsta de 82 de ani din orasul Siret, prin modul de operare "contract de munca in strainatate", inseland-o cu suma de 800 lei. In luna mai 2017, acelasi individ a alimentat autoturismul la un peco din Radauti si a plecat fara sa plateasca carburantul in valoare de 190 lei. Dupa audiere, joi, fata de suspect a fost dispusa masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti cu propunerea dispunerii masurii controlului judiciar. In cauza se efectueaza in continuare urmarirea penala fata de Mihale Nicolae sub aspectul comiterii unei infractiuni de "inselaciune", a doua infractiuni de "furt" si a unei infractiuni de "furt calificat". Suspectul a fost introdus in arestul IPJ Suceava.